Krista Pärmäkoski oli parhaana suomalaisena 16:s naisten maailmancupin 20 kilometrin yhteislähdössä Rukalla.

– Jännitti kyllä hiihtää tuolla, oli aika jäistä. En muista, että omana aikanani Rukan kisoissa olisi koskaan ollut näin paha tuo Valkeisvaaran lasku. Selvittiin hengissä ja otin kyllä varman päälle, ettei tule mitään loukkaantumista. Oli valittava suksi sen mukaan, mikä pysyy parhaiten alla, Pärmäkoski totesi.

– Aikaerohan kasvoi isoksi, mutta tunne oli hyvä. Loppuun olisi löytynyt jalkaa ja yritin saada sijoitusta nostettua, mutta oli kaistat tukossa.

Kuuntele Pärmäkosken koko haastattelu ylälaidan videolta.