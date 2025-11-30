Norjan hiihtotähti Johannes Hösflot Kläbo oli pettynyt mies Rukalla sunnuntaina.
Kläbolta odotettiin Rukan vauhdikkaissa olosuhteissa menestystä vapaan 20 kilometrin yhteislähtökisassa. Kaiken voittanut norjalaistähti lyötiin kuitenkin yllättävän selvästi, sillä hänen sijoituksensa oli lopulta vasta 15:s.
29-vuotias ei selvästi ollut juttutuulella Harald Östberg Amundsenin voittaman kisan jälkeen.
– Se oli surkeaa, Kläbo täräytti MTV Urheilulle.
Osaatko kertoa miksi?
– En tiedä, homma ei vain toiminut.
– Ei tuntunut siltä, että (kisa) olisi ollut erityisen nopea, joten en tiedä mitä tapahtui. Minulla ei ole oikein mitään selityksiä.