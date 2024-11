Kolme hiihtäjää rysäytti ulos pelästuttäneessä rytäkässä Rukan maailmancupin perinteisen sprintin puolivälierissä.

Kolmen hiihtäjän mahdollisuudet jatkopaikkaan karisivat kertarysäyksellä. Norjan Ane Appelkvist Stenseth ja Hedda Östberg Amundsen kaatuivat rajusti samassa mutkassa. Ruotsin Linn Svahn vältti välittömän kaatumisen mutta kaartoi ulos radalta viereiselle metsäautotielle. Hän katosi samalla tv-kuvista.

– Voi hyvänen aika! Mitähän Svahnille kävi? Nyt näytti nimittäin pahalta, Ylen kommentaattori Kalle Lassila parahti tuoreeltaan.

Metsäautotiellä ei onneksi liikkunut ajoneuvoa samaan aikaan.

Ruotsalaislehti Aftonbladet luonnehti näkyä dramaattiseksi.

"Hapanta"

Svahn kuvaili päätyneensä hyvän matkaa radan ulkopuolelle.

– Olen pettynyt, että se päättyi sillä tavalla. Olen kuitenkin helpottunut, etten satuttanut itseäni, Svahn kommentoi Aftonbladetin mukaan.

Koko rytäkässä ollut kolmikko pystyi hiihtämään kuitenkin maaliin, Svahn selkeästi viimeisenä.

– Tämä on hapanta. Haluaisit aloittaa maailmancup-kauden hyvin. Nyt me kaikki kolme rysäytämme ulos. Tämä on todella surullista.

Toinen kaatuneista norjalaishiihtäjistä, Ane Appelkvist Stenseth, kiteytti tapahtuneen koruttomasti.

– Tämä on paskaa, hän lausui.

– Olen kuitenkin iloinen, että Linn onnistui pysymään jaloillaan. En nähnyt hänen olleen onnettomuudessa, mutta kuulin hänen lentäneen metsään. Onneksi se meni hyvin.

Erän voittoon paineli Suomen Anne Kyllönen. Hänen taipaleensa päättyi kuitenkin välieriin.

Naisten sprintin voitti lopulta Ruotsin Johanna Hagström. Norjan Julie Myhre sijoittui toiseksi ja Ruotsin Maja Dahlqvist kolmanneksi.

Ainoana suomalaisnaisena finaaliin yltänyt Jasmi Joensuu oli viides.

Jasmi Joensuu harmitteli pientä taktista virhettä finaalissa – "Otin väärän peesin."

Miehissä Lauri Vuorinen hiihti kolmanneksi Norjan ennakkosuosikki Johannes Hösflot Kläbon voittamassa kisassa.

Johannes Hösflot Kläbolta piikkiä suomalaisille? – "Oli aikakin."

Lauri Vuorinen avaa reseptin kolmossijaansa ja kommentoi Johannes Hösflot Kläbon puheita.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä avaa Rukan sprintissä kolmanneksi yltäneen Lauri Vuorisen tarinaa.