Rosanna Kulju äänestettiin ovelasti ulos Selviytyjistä: "Olin tosi pettynyt"

"Minua ei meinattu päästää kilpailemaan"



Avausjaksossa nähty sanaharkka Rosannan ja fitnessvaikuttaja Sonja Aiellon välillä johtui Rosannan mukaan siitä, että he tuntevat entuudestaan niin hyvin, että toiselle oli helpompi olla suorasukainen. – Meillä on tosi hyvät välit keskenään, eikä minulla ole mitään Sonjaa vastaan, Rosanna sanoo.



Henkinen pelaaminen ei kiinnostanut



– Olihan se kiusallinen tilanne ja itselleni iso kolaus. Silloin ajattelin, että tämä on jotain henkilökohtaista, mutta myöhemmin tajusin, että tämä on vain peliä.

– Olen myös iloinen siitä, että olin saarella täysin oma itseni, enkä kadu mitään.



Syksyksi Rosanna on suunnitellut itselleen kymmenen viikon tehotreenijakson, joka alkaa heti, kun hän on saanut ensi viikon Italian-reissun ja tulevan Lapin ruskareissun tehtyä.



Sinkkuna viihtyvä Rosanna myöntää, että kiireisen kesän jälkeen syksyn saapuminen on tuottanut myös käynnistymisvaikeuksia.



– Olen kuin 70-vuotias mummo: menen iltaisin yhdeksältä nukkumaan ja herään aamuvarhain, Rosanna nauraa.



Tämän kauden Selviytyjät Suomi -ohjelmassa kilpailevat myös näyttelijä Ismo Apell, maastohiihtäjä Riitta-Liisa Roponen, ex-painija Rami Hietaniemi, artisti Viki ”Seksikäs Suklaa” Konssi, huippukokki Teemu Laurell, laulaja-lauluntekijä Teemu Roivainen ja valmentaja Kira “Kipa” Tiivola.