Selviytyjät-kisaaja Sergei Hilman koki tulevansa kiusatuksi saarella – taustalla vakava trauma: "Se tuntui niin pahalta"

28-vuotias mediapersoona Sergei Hilman on yksi tämän kauden Selviytyjät Suomi -osallistujista. Somevaikuttajana ja podcast-juontajana työskentelevä Sergei muistetaan myös viime vuonna esitetystä tv-sarjasta Rakkauden seikkailu, jossa Marko Björs etsi itselleen kumppania.

– Riitakin olisi ollut parempi, mutta se että jätetään ulkopuolelle, on mielestäni yksi kiusaamisen muoto. Oli ikävää aloittaa matka näin.

– Tämä on todellista elämää. Olen kokenut tätä niin paljon lapsena, ja minulla oli kova työ tehdä elämässä paljon asioita tämän vuoksi: muuttaa eri paikkakunnille ja eri maihin, jotta minun nykyinen ympäristöni olisi turvallinen ja avoin. Siksi se tuntui siellä saarella niin pahalta.

– En halua keskittyä siihen, että meillä on negatiivinen energia, kun olemme siellä kuitenkin vain hyvin rajallisen ajan. Jokainen päivä voi olla viimeinen, joten ei siinä ole mitään järkeä.

– Se on ihan täysin ok. Sosiaalisissa tilanteissa toinen menee juttelemaan ja toinen vetäytyy. En usko, että Roope suunnitteli mitään kiusaamista – uskon, että hänellä on hyvä sydän.



Uudella Selviytyjät Suomi -kaudella kilpailevat myös näyttelijä Ismo Apell, maastohiihtäjä Riitta-Liisa Roponen, Miss Suomi 2018 Alina Voronkova, ex-painija Rami Hietaniemi, radiojuontaja Tytti Junna, artisti Viki ”Seksikäs Suklaa” Konssi, fitness-vaikuttaja Sonja Aiello, Diili-voittaja 2022 Clarissa Hedman, mediapersoona Rosanna Kulju, huippukokki Teemu Laurell, laulaja-lauluntekijä Teemu Roivainen, somevaikuttaja Pinja Sanaksenaho ja valmentaja Kira “Kipa” Tiivola. Yrittäjä Niina Kuhta putosi ohjelman avausjaksossa viime sunnuntaina.



Katso yllä olevalta videolta Sergein kokemukset kiusatuksi tulemisesta.