Roope Hintzin ketju teki NHL-historiaa

Jokaisesta osumasta on vastannut Dallasin ykkösketju, jota johtaa Roope Hintz. Suomalaishyökkääjä viimeisteli neljästä pikamaalista kaksi. 22-vuotias jenkkihyökkääjä Jason Robertson sinetöi Dallasin ennätyskirjoihin, kun se aloitti maalinteon Columbus Blue Jacketsia vastaan minuutin ja kahdeksan sekunnin pelin jälkeen.

Voitto oli Dallasille jo kuudes peräkkäinen. Se on läntisen konferenssin seitsemäntenä ja on kerännyt 21 ottelusta 26 pistettä. Columbus hävisi nyt kolmannen kerran peräkkäin ja on itäisessä konferenssissa kymmenentenä.