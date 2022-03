Roope Hintz pelaa uransa parasta kautta NHL:ssä – raottaa MM-mahdollisuutta: "Kotikisoihin ja Suomen paitaan"

– En tiedä mikä siinä oli. Ei vaan saatu sisään mistään. Hävittiin melkein kaikki vieraspelit, Hintz kertoo MTV Urheilulle kauden vaikeasta alusta.

Tamperelaislähtöinen Hintz on nakuttanut alkuvaikeuksien jälkeen pisteitä hyvään tahtiin ja tehopisteitä on kertynyt tiistaihin mennessä jo 49, mikä on eniten miehen NHL-uralla. Myös joukkue on pelannut vahvasti.

– Nyt on voitettu viimeisestä kahdeksasta vieraspelistä seitsemän. Oma kausi on sujunut kyllä hyvin, Hintz toteaa.

"Play-off-joukkue"

Dallas taistelee viimeisistä paikoista pudotuspeleihin läntisessä konferenssissa. Otteluita on jäljellä vielä reilusti yli 20, joten play-off-paikka on täysin joukkueen omissa käsissä.

Viime kaudella pudotuspelit jäivät haaveeksi, mutta toissa vuonna Dallas ylsi aina finaaliin asti. Tällä kaudella Dallas ei ole kuumin suosikki, mutta Hintz uskoo, että joukkueessa on potentiaalia.

– Kyllä meillä on play-off-joukkue. Kokeneita ja nuoria nopeita jätkiä. Pitää vaan päästä pleijareihin, Hintz sanoo.

Mestarisuosikiksi Hintz nostaa joukkueen, jossa pelaa useita suomalaisia.

– Florida minun mielestäni. Ainakin kun itse ollaan niitä vastaan pelattu, he ovat pelanneet todella hyvin.

Floridan suurin tähti on Suomen Aleksander Barkov. Hänen lisäkseen joukkueeseen tuli täksi kaudeksi nuori Anton Lundell, joka on ollut todella vahva. Joukkueessa pelaa yhteensä viisi suomalaista, mikä on saman verran kuin Dallasissa. Hintzin mukaan asioita helpottaa, että pääsee välillä juttelemaan omalla härmää.

– Tullaan hyvin juttuun. On nättiä, että on monta suomalaista samassa joukkueessa. On se paljon helpompi suomeksi kuin englanniksi puhua ja jakaa tuntoja, Hintz kertoo.

Dallasissa pelaa Hintzin lisäksi Miro Heiskanen, Esa Lindell, Jani Hakanpää ja Joel Kiviranta.

Kotikisat

Hintz toivoo tietysti, että Dallasin kanssa pelit jatkuvat mahdollisimman pitkälle kevääseen. Jos joukkue tipahtaa ulos pudotuspeleistä, on nuorukainen kiinnostunut MM-kotikisoista.

– Täällä toivottavasti päästään pitkälle, ja se on se ykkösjuttu. Jos täällä ei pääse, niin olisihan se hieno päästä pelaamaan kotikisoihin ja Suomen paitaan.

Suomi pelaa MM-kisoissa Tampereen uudessa hallissa. Kiekkobuumi, joka Tampereella on käynnissä, ei ole jäänyt Ilves-taustan omaavalta Hintziltä huomiotta.