Roope Hintz musertui Miro Heiskasen loukkaantumisesta – "Tosi syvältä"

Tähtipuolustaja Miro Heiskasen loukkaantuminen veti mielet mataliksi Dallas Starsin leirissä.

Heiskanen loukkaantui Vegas Golden Knightsia vastaan pelatun ottelun kolmannessa erässä, kun tähtihyökkääjä Mark Stone rysähti rähmälleen suomalaistähden jalkoihin.

Heiskanen väänsi tilanteessa vasemman polvensa, eikä kyennyt varamaan sille enää painoa. Heiskanen jouduttiin lopulta taluttamaan kaukalosta pukukopin puolelle ja Stone lähti kampituksesta kahden minuutin istunnolle.

Vaikka Dallas voittikin ottelun jatkoajalla 4–3, oli joukkueen pukukopissa ottelun jälkeen hyvin apea tunnelma. Suomalaistaituri Roope Hintz kommentoi Heiskasen loukkaantumista medialle surullisena.

– Se on tosi syvältä. Hän on parhaimpia pelaajia koko maailmassa. On syvältä nähdä hänen loukkaantuvan. Emme tiedä vielä, mistä on kyse. Tiedämme varmaan lisää huomenna tai parin päivän sisällä, Hintz sanoo Dallasin videolla.

Tilanteessa mukana ollut Stone kertoi ottelun jälkeen joutuneensa Hintzin kampittamaksi, mikä johti hänen kaatumiseensa. Hintz ei itse tuoreeltaan osannut kommentoida tilannetta.

– En tiedä, mitä tapahtui. En ole nähnyt tilannetta kunnolla, joten en voi sanoa siitä juuri mitään. Minun pitää katsoa se videolta, Hintz kommentoi.

Myös Dallasin päävalmentaja Pete DeBoer kommentoi Stonen ja Heiskasen törmäystä. DeBoer olisi toivonut tuomareilta tilanteen tarkempaa tarkastelua.

– Hän (Stone) ei ole likainen pelaaja. Hän ei yritä satuttaa ketään. Tiedän sen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hänelle olisi voinut antaa isoa rangaistusta, tai edes tarkistaa tilanne sen varalta, DeBoer toteaa.