Roman Rotenberg vaahtosi suomalaisten jättämästä jäljestä – "Luojan kiitos tekivät tämän"

Jääkiekon KHL:ää pelaava Ufa oli useina vuosina suomalaisessa valmentajakomennossa. Erkka Westerlund toimi seuran päävalmentajana kaudella 2017–18 ja Tomi Lämsä astui kolmen seurassa apuvalmentajana viettämänsä kauden jälkeen Ufan päävalmentajaksi vuosiksi 2020–22. Seuran valmennusryhmissä operoi vuosien saatossa monia muitakin suomalaisluotseja, ja joukkueessa pelasi suomalaisia.

Suomalaiskoutsit jättivät Ufaan selkeän pelillisen jäljen. Sinivalkoiselle lätkälle ominaisesti peliä sävyttivät voimakkaasti eri rytmit. Tähän otti torstaina pelatun SKA:n ja Ufan välisen KHL-ottelun jälkeen kiinni myös SKA:n päävalmentaja Roman Rotenberg.

Rotenberg luonnehti nykyistä Ufaa "erittäin mielenkiintoiseksi, nopeaksi joukkueeksi".

– He rakensivat koko pelijärjestelmän uusiksi. Ymmärrän, miten vaikeaa se on. He jättivät suomalaisen kiekon, poistivat nämä ansat (trapit) ja piikkilangat – he pelaavat jääkiekkoa, Rotenberg lateli medialle.

Takavuosina KHL:ssä pelanneen Helsingin Jokerien osaomistajana toiminut Rotenberg totesi, että muutoksen tekeminen on riskialtista. Hän iloitsi Ufan lähteneen rohkeasti sille tielle.

– Luojan kiitos he tekivät tämän päätöksen. He poistivat kaiken suomalaisen tavaran – emme tarvitse sitä, meillä on oma kulttuurimme. Meillä on erilainen jääkiekko verissämme. Nyt Salavat Julajev toteuttaa perinteistä venäläistä jääkiekkoa.

– Otamme kaikki nämä perinteet huomioon. Pelaajat saavat nautintoa ja peli-iloa. He kehittyvät, mikä on meille tärkeää. Tulemme pian palaamaan kansainväliselle näyttämölle, ja on tärkeää, että jokainen jääkiekkoilijamme kehittyy.

"Pyrkivät kehittämään jääkiekkoa"

Rotenberg sanoi yhtä lailla, että "luojan kiitos on valmentajia, jotka kehittävät jääkiekkoilijoitamme nykyajan trendejä noudattaen". Hän osoitti kiitoksiaan Ufan nykyiselle valmennusjohdolle ja etenkin seuran venäläiselle päävalmentajalle Viktor Kozloville.

– Olemme aina seuranneet häntä paljon. Näytän pojalleni videon, miten hän antoi syötön (Aleksandr) Ovetshkinille Torinon olympialaisissa (2006).

– On hienoa, että jääkiekko kehittyy maassamme ja moisia joukkueita ilmaantuu. Jääkiekkoa pyritään kehittymään ja pelijärjestelmää muutetaan, mikä on erittäin tärkeää meille kaikille.