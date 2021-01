Rokotusohjelma käyntiin Intiassa: 190 000 ihmistä sai rokotteen ensimmäisenä päivänä

Tutkimukset yhä kesken

Maan toisen käytössä olevan rokotteen, intialaisen Covaxinin, viimeisen vaiheen kliiniset tutkimukset ovat yhä kesken. Covaxiniin tehokkuuteen ja keskeneräisyyteen on liittynyt epäluuloa, joka voi puolestaan vähentää rokotushalukkuutta ja siten rokotekattavuutta. Äskettäin tehdyssä kyselytutkimuksessa lähes 70 prosenttia intialaisista ei pitänyt rokottautumista ensisijaisen tärkeänä.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovatkin toivoneet voivansa antaa Covishield-rokotetta, joka on Intiassa valmistettu versio AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämästä rokotteesta.

Intian on tarkoitus rokottaa 300 miljoonaa ihmistä elokuun alkuun mennessä. Yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on raportoitu yli kymmenen miljoonaa koronavirustartuntaa, mikä on Yhdysvaltojen jälkeen määrällisesti toiseksi eniten maailmassa.