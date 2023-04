Robin lähtee Salkkareista – näyttelijä Juho Orpana: "Päällimmäisenä tunteena on kiitollisuus"

Salatut elämät -sarjaan saapui syksyllä 2021 uusi hahmo, kun näyttelijä Juho Orpanan esittämä psykiatri Robin asteli osaksi Pihlajakadun porukkaa. Nyt Orpanan ja tämän esittämän Robinin on kuitenkin tullut aika jättää Pihlajakatu taakseen ja suunnata kohti uusia seikkailuja.

– Päällimmäisenä [tunteena] on kuitenkin kiitollisuus ja iloisuus siitä, että olen saanut työskennellä täällä näinkin pitkän pätkän, hän hymyilee.

– Aika usein sinne on uponnut kysymys, että onko Elina (Inna Tähkänen) kiva tai sitten jotain Noeliin liittyen. Jarkko, joka tekee Noelin hahmoa, tekee sitä erittäin vakuuttavasti, ja se on herättänyt aika paljon tunteita. Minulta on sitten kyselty fiiliksiä siihen liittyen, hän kertoo.