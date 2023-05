Robert Heleniuksen haastava toimitusjohtaja ei aio nyrkkeilysäkiksi – hämmästelee saamaansa mahdollisuutta: "Nyrkkeily on itselleni aika tuore homma"

Moni hieraisi silmiään nähtyään Robert Heleniuksen seuraavan vastuksen nimen. Ei vain siksi, ettei Helenius ole ammattilaisena aiemmin otellut suomalaisnyrkkeilijää vastaan. Suurin kysymys lienee ollut, kuka on Mika Mielonen. Siinä määrin tuntematon mies on suurelle yleisölle.

– Onhan se täysin kiistatonta, että meidän tunnettavuus – mitä "Robbe" on suomalaiselle nyrkkeilylle – onhan siinä iso ero. Eihän sitä käy kiistaminen. Kyllä ihan tosissani lähden ottelemaan. Koen sen sellaisena haasteena. Tämä nyrkkeily on itselleni kuitenkin aika tuore homma. Tykkään haasteista.

Nyrkkeilykärpänen puraisi

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka Mielonen on jo kevyesti keski-iän puolella, on hänen nyrkkeilyuransa vasta alullaan.

Mielonen iski ensimmäisen ottelunsa ammattilaisena kesäkuussa 2021 unkarilaista Antonia Zovakia vastaan. Mielonen voitti Königsbrunnissa Saksassa käydyn ottelun teknisellä tyrmäyksellä. Tyrmäysvoittoja on sittemmin tullut viisi lisää. Tappiosarake näyttää nollaa.

Amatööritaustaa Mielosella ei nyrkkeilystä ole. Sen sijaan hän kertoo harrastaneensa "kaikkea muuta", muun muassa kamppailulajeja. Jääkiekkoa mies pelasi parikymppiseksi asti.

Nyrkkeilyyn Mielonen tutustui oltuaan sparraamassa otteluihin valmistautumassa olevien nyrkkeilijöiden kanssa.

– Jossain vaiheessa kärpänen puraisi, ja ajattelin, että miksei. Ennemmin kokeilee, eikä niin, että tarvitsee kymmenen vuoden päästä katua, että ei kokeillut.

Mielonen kertoo harjoittelevansa nyrkkeilyä viitenä päivänä viikossa. Lisäksi tulevat lenkit ja voimaharjoittelu. Suuren osan ajasta vievät toimitusjohtajan työt turvallisuusalan yrityksessä, jossa Mielonen on osakkaana.

– Sitä teen kuusi päivää viikossa, nämä tulevat siihen päälle. Ajan pystyy hallitsemaan niin, että kerkeää tekemään molempia. Pitää vain olla ahkera.

"Ei mitään hävittävää"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka Mielosen tulosliuska näyttää pelkkiä tyrmäysvoittoja, ovat aiemmat vastukset olleet täysin eri planeetalta kuin elokuussa samaan kehään nouseva Helenius. Nyt vastaan asettuu iskijä maailman huipulta.

Helenius otteli edellisen kerran lokakuussa, kun hän kohtasi nyrkkeilymaailman ehdottomiin supertähtiin kuuluvan Deontay Wilderin. New Yorkissa käyty ottelu päättyi Heleniuksen nopeaan ja rajuun tyrmäystappioon. Siitä huolimatta ahvenanmaalainen luetaan yhä maailman kärkiottelijoihin. Siirtymä New Yorkin Barclays Centeristä Olavinlinnaan on massiivinen.

Mielonen sanoo, ettei oikein tiedä itsekään, miten päätyi Heleniuksen vastustajaksi. Toden teolla ottelua alettiin järjestää pari viikkoa sitten.

Savonlinnan otteluiltaa järjestelevä nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki otti yhteyttä.

– En tiedä itsekään sen enempää. Luulen, että siinä on osittain se, että olen Savonlinnasta kotoisin ja järjestäjä on savonlinnalainen. Nyt kun on muutamia matseja alla, voi olla, että se on yksi tekijä, mikä kiinnostaa, Mielonen pohtii.

– Onhan se hauskaa. Olen otettu, että kysyttiin. Olin kyllä ihan innoissani ja olen edelleen innoissani, kun pääsen ottelemaan.

Mielonen toivoo ottelusta muodostuvan sellaisen, että yleisö viihtyy.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Eihän minulla ole mitään hävittävää tuossa, päinvastoin. Kokemus on ihan täysin mieletön. Kahden vuoden nyrkkeilyllä, kuudella voitolla pääsen ottelemaan maailmanluokan urheilijaa vastaan.

Tähänkö Helenius pysähtyy?

Mieloselle ei ottelun ennakkoarvioissa anneta juuri mahdollisuuksia 31 voiton ja 4 tappion Heleniusta vastaan. Sen mies tietää itsekin.

Silti aina on olemassa mahdollisuus.

– Se on raskassarja, molemmat lyövät kovaa. Ei siinä tarvitse kuin toisen vähän epäonnistua ja toisen onnnistua, Mielonen sanoo.

– En lähde sinne nyrkkeilysäkiksi, jolla jalat pyörivät. Menen ihan tosissani kokeilemaan ja luotan siihen, että se paikka aukeaa ja pääsen kokeilemaan niin paljon kuin lähtee. Siinä voi käydä ihan miten vain. Ei se ole kuin toisen epäonnea ja toisen onnea. Sitä minä sitten tarvitsen.

Kokemuksen lisäksi ottelu on huima mahdollisuus, joka voisi saada Mielosen vielä lyhyen nyrkkeilyuran rakettimaiseen nousuun.

Millä aseilla Mielonen aikoo Heleniusta horjuttaa? Tyrmäyssaldosta päätelleen ainakin lyönneissä pitäisi riittää voimaa.

– Lyöntivoima on varmasti se, Mielonen vakuuttaa.

– Ei se ainakaan nuoruuden tuoma nopeus ole. Se (lyöntivoima) on ollut minun suurin vahvuuteni. Siihen on valmennuksessa panostettu. Keski-ikä lähestyy. Se vähäinenkin nopeus, mitä on voinut olla, alkaa kadota.

"Turha spekuloida"

Jos Mielonen onnistuisi siinä, mikä ennakolta tuntuu käytännössä mahdottomalta ja voittaisi Heleniuksen, voisi vielä lyhyt nyrkkeilyura saada uudenlaisen käänteen. Iskijä ei kuitenkaan anna ajatustensa karata elokuun iltaa pidemmälle. Sen verran suuri vuori miehellä on kiivettävänään.

Urasuunnitelmat pysyvät maltillisina.

– Ei tässä montaa vuotta ole jäljellä, jos rehellisiä ollaan. Jos muutaman vuoden saisi mennä ja antaa kaiken, mitä irti saa. Pitää nauttia siitä. Sitten voi olla tyytyväinen ja sanoa, että pääsipä ainakin kokeilemaan. Turha spekuloida olisko pitänyt aloittaa 20 vuotta aikasemmin. Kun ei aloittanut niin alotettaan nyt, Mielonen sanoo.