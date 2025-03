Ristomatti Hakola turvautui taikauskoon tiukalla hetkellä: "Sen verran yritin jinxata"

Ristomatti Hakola turvautui myös taikauskoon keskiviikon menestyksekkäänä MM-parisprinttipäivänä Trondheimissa.

Hakola ja Lauri Vuorinen ylsivät perinteisen hiihtotavan parisprintin MM-hopealle. Hakola päästi Vuorisen kakkosena päätösosuudelle, ja Vuorinen Suomen toisena myös piti, vaikka Ruotsi ja Italia nousivat lopussa kantaan ja täpäräksi kirikamppailuksi meni.

– Sen verran yritin jinxata, että kun näin, kun (Edvin) Anger ja (Federico) Pellegrino tulivat "Laten" perään, niin sanoin huoltomiehelleni, että ollaan neljäs tänään, Hakola paljasti.

Vuorinen heitti väliin, että kyse on taikauskosta, käänteisesti uskomisesta.

– Jätin repun rekalle sen takia, että tietää kisan jälkeen pääsevänsä heti pois, Hakola jatkoi.

– Tänään tein kuitenkin eväät, että alkuerän jälkeen päästään finaaliin.

Vuorinen täydensi:

– Sehän menee aina sillä lailla, että aamulla pakkaat eväitä ja vaihtovaatteita repullisen, niin silloin se päivä päättyy lyhyeen.

Nyt ei päättynyt.

– Minä luotin siihen, että kyllä mennään finaaliin, Hakola naulasi.

"Ei olisi varmaan kukaan ikinä uskonut"

Hakola on saavuttanut nyt kolme arvokisamitalia, kaikki MM-hopeita. Kaksi on parisprinteistä, yksi viestistä, ja tripa on perättäisistä MM-karkeloista.

Lue myös: Jasmi Joensuun päihittänyt sveitsiläinen reagoi uutiseen suomalaisen tilasta

Vuorisella on tuoreen hopean lisäksi MM-pronssi näistä kisoista henkilökohtaisesta vapaan sprintistä. Mies toteaa, että tuloksetkin sanovat hänen olevan elämänsä kunnossa.

– Elämäni kunto ja varmasti elämäni kisat.

– Jos joku olisi sanonut, että minä tässä kahdella mitalilla olen kahden startin jälkeen, ei olisi varmaan kukaan ikinä uskonut.