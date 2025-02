Tämä tilanne olisi voinut kaataa Lauri Vuorisen MM-mitalin – "Aikamoista horjumista oli"

Lauri Vuorinen hiihti Norjan Trondheimin MM-hiihtojen sprintissä pronssisen mitalin. Se oli 30-vuotiaalle Vuoriselle uran ensimmäinen arvokisamitali. Puolierävaiheessa nähtiin tilanne, joka olisi voinut kaataa suomalaisen mitalisuorituksen.

Katso videolta Lauri Vuorisen haastattelu MM-mitalihiihdon jälkeen.

Vuorisen mitali oli samalla myös historiallinen. Aiemmin parhaimmillaan olympialaisissa sijalle 14 ja MM-kisoissa sijalle 15 sijoittunut Vuorinen hiihti ensimmäisen MM-mitalin miesten sprintissä.

– En tiedä. Kyllä vähän itsekin hämmennyin, että miten tämä menee näin hyvin. Mitä pidemmälle päivä meni, niin sitä paremmin alkoi kulkemaan. Tästä tuli lopulta jaksamiskilpailu. Tuollainen ihan perinteinen sprinttikisa, jossa erot ovat todella tiukkoja. Nyt oikeasti ratkaistiin sillä, kuka jaksoi painaa loppuun asti. Kiitos huollolle, aivan älytön suksi oli tänään, Vuorinen sanailee.

– Ehkä erä erältä muodostui oma taktiikka ja lopulta toiseen osuuteen oli ladattava kaikki. Siihen piti löytyä paukkuja, niin koitin vähän säästellä ja tietysti, kun hyvällä suksella pystyi tekemään alamäessä ohituksia. Toisessa nousussa oikeasta reunasta löytyi kovempaa alustaa, niin sieltä pystyi nousemaan muiden ohi ja sitten vaan hanat auki pitkälle suoralle, Vuorinen jatkaa.

Puolivälierissä nähtiin tiukka tilanne, joka olisi voinut kaataa Vuorisen mitalimatkan. Loppusuoran auetessa nähtiin kompurointia ja kaksi hiihtäjää kellahti pehmeässä lumessa. Vuorinen hiihti lopulta erän ykkösenä maaliin.

– Olin viimeisessä erässä, niin ehdin nähdä, miten muut tulivat aikaisemmissa erissä. Aikamoista horjumista oli, niin tajusin, että jos siihen menee perässä, niin todennäköisesti menettää vauhtia. Lähdin hakemaan ulkoa ja onneksi hain, koska se pahin olisi voinut tapahtua, että olisi ajautunut siihen miinaan, Vuorinen sanoo.

– Nyt on peli avattu. Suurimmat mitalipaineet on ehkä poistettu tällä. Kyllähän tuossa kaikennäköistä otsikkoa on ollut. Nyt on homma lähtenyt oikeilla raiteilla käyntiin ja pidetään sama boogie loppuun asti, Vuorinen toteaa.

Kultaan hiihti Norjan Johannes Kläbo ja hopealle Italian Federico Pellegrino. Toinen erävaiheeseen edennyt suomalainen Emil Liekari jäi puolivälieriin. Naisten sprintissä erävaiheeseen edenneet Katri Lylynperä ja Jasmin Kähärä jäivät puolivälieriin.

Sprintticupia tällä hetkellä maailmancupissa johtavalle Jasmi Joensuulle torstai oli valtava pettymys, sillä hän jäi välieriin. Kultaa voitti Ruotsin Johanna Sundling ennen Norjan Kristine Skistadia ja Sveitsin Nadine Fähndrichiä.