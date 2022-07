Risto Räppääjä -elokuvasarja jatkuu yhdeksännellä osalla – MTV kävi tutustamassa kuvauksiin: ”Täällä saadaan hupsutella”

Kirjailijasiskosten Tiina ja Sinikka Nopolan Risto Räppääjä -kirjasarjaan pohjautuvat elokuvat ovat monesti päässeet katsotuimpien elokuvien kärkeen. Katsojia on ollut noin 200 000–300 000 elokuvaa kohden.

Päähenkilöillä uudet näyttelijät

Päähenkilöiden rooleissa seikkailevat tällä kertaa 12- ja 10-vuotiaat Otso Törmälä ja Meri Lahikainen. Elokuva on kummankin debyytti valkokankaalla.

– Olen oppinut hirveästi. Esimerkiksi siitä, kuinka paljon ihmisiä tarvitaan tekemiseen. Tykkään aina kysyä ihmisiltä, mikä sinun hommasi on ja mitä teet, Risto Räppääjän roolissa nähtävä Törmälä kertoo.

– Ainoa, mitä en ollut odottanut, on odottelun määrä, Lahikainen sanoo.

Lapsinäyttelijöille kehuja

Kuvausryhmästä satelee kehuja lapsinäyttelijöille. Yksi kehujista on Rimbo Salomaa, joka on ollut tuottamassa viittä aiempaa Risto Räppääjä -elokuvaa.

– On aivan ihana työskennellä lasten kanssa. Nämä ovat nyt kuudennet Ristot ja Nellit. On hauska nähdä, miten he kehittyvät, Salomaa kehuu.