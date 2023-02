Kirjailija Tiina Nopola paljastaa, mistä Risto Räppääjä sai alkunsa: "Meillä oli viritelmä rummuttavasta pojasta, joka ei silloin vielä räpännyt"

– Tässä elokuvassa on tärkeä aihe, koska nyt käsitellään peliriippuvuutta. Räppääjä sekoaa siihen ja unohtaa kaiken muun, Nopola kertoo.

Nopolan mukaan elokuvan musiikin säveltäneellä Iiro Rantalalla on myös suuri merkitys siihen, miksi juuri kyseinen seikkailu päätyi valkokankaalle.

Sid jatkaa kertomalla, että musiikilla on iso merkitys elokuvassa ja hän halusikin käsitellä elokuvan teemaa nimenomaan musiikin kautta.

– Mietin, mikä kuvastaisi sitä, että riippuvuus lähtee liikkeelle ja päätin, että se on musiikki. Tämä on musikaalielokuva ja on aika haastavaa saada dramaturgia menemään eteenpäin niin, ettei ole vain laulunumeroita.