Asiantuntijan mukaan Syyrian vallankumous voi vaikuttaa koko Lähi-idän valtasuhteisiin. Bashar al-Assadin hallinnon kaatuminen Syyriassa on merkittävä tappio sen liittolaisille. Erityisen kirvelevä tappio on Venäjälle, joka menettää al-Assadin syrjäyttämisen myötä vaikutusvaltaansa.

Presidentit Bashar al-Assad ja Vladimir Putin tapasivat lämpimissä merkeissä Syyriassa seitsemän vuotta sitten. Nyt tilanne on toinen, ja Assadin ohella Venäjä on yksi häviäjistä.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä arvioi MTV:n Kymmenen uutisissa Syyrian tapahtumien merkitystä Lähi-idän valtasuhteille. Al-Assadin hallinnon kaatuminen Syyriassa on merkittävä tappio sen liittolaisille.



– Venäjällä on ollut siellä laivastoasema ja lentotukikohta, joilla he ovat heijastaneet voimaa sekä Lähi-itään että koko Afrikkaan. Ja jos nämä nyt poistuvat, niin Venäjän asema Lähi-idässä ja Afrikassa heikkenee. Toinen syy sille, miksi tämä on isku Venäjälle, on se, että tässä huomataan, että Venäjä ei pysty enää pitämään huolta liittolaisistaan.



Penttilä uskoo, että Venäjä yrittää vielä sopia kapinallisten kanssa tukikohtiensa jatkosta. Turvapaikan myöntäminen Moskovaan paenneelle al-Assadille tuskin auttaa asiaa.



– Koko Venäjän sitoutuminen vanhaan valtaan on ilmeistä. Kyllä tämä tulee olemaan Venäjälle kova paikka ja suuri isku Venäjän imperialistisille pyrkimyksille.



Kapinallisten hetki hyökätä ei liene aivan sattumaa. Al-assadin tukijat Iran ja Hizbollah ovat heikentyneet. Ennen kaikkea Venäjä on kiinni Ukrainassa.



– Aivan selvää on, että Venäjän kiinniolo Ukrainassa on yksi syy siihen, että tämä mahdollisuus tuli kapinallisille.



Nyt edessä voi olla valtatyhjiö, sitten uusi aikakausi.



– Tämä antaa tietyllä tapaa Israelille ja myös Trumpin uudelle hallinnolle mahdollisuuden hakea jonkinlaista uutta asetelmaa Lähi-itään. Mutta on kiinnostavaa, että Trump tviittasi jo, että tämä ei ole Amerikan sota ja että tähän ei pidä lähteä mukaan.