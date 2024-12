Valta on historiallisesti vaihtumassa Syyriassa, ja ilmassa leijuu useita kysymyksiä maan tulevaisuudesta. Missä on maasta paennut presidentti Bashar al-Assad – vai onko hän enää elossa?

Al-Assad on paennut maasta, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights. Järjestön johtajan mukaan presidentti olisi paennut Syyriasta pääkaupunki Damaskoksen kansainvälisen lentokentän kautta.

Samoihin aikoihin, kun kapinalliset olivat saavuttamassa Damaskosta, pääkaupungin lentokentältä nousi ilmaan syyrialaislentokone. Kaksi syyrialaislähdettä arvioi Reutersille, että kyseessä olisi al-Assadin kone. Reuters ei pysty vahvistamaan, kuka tai ketkä olivat koneen kyydissä.

Kone jatkoi mahdollisesti kohti Syyrian rannikolla sijaitsevaa al-Assadin tukikohtaa, mutta teki pian u-käännöksen ja katosi kartalta minuutteja myöhemmin. Al-Jazeeran mukaan kone oli ennen katoamistaan kaarrellut Homsin suurkaupungin yläpuolella. Kaupungin, joka on myös kapinallisjoukkojen valtaama.

Reutersin haastattelemien syyrialaislähteiden mukaan kone olisi joutunut onnettomuuteen, jopa ammuttu alas, ja että al-Assad olisi kuollut. Koneen lentoradasta leviää toistaiseksi vahvistamattomia tietoja siitä, että se olisi menettänyt korkeutta merkittävästi ennen katoamistaan.

On myös mahdollista, että koneen paikantava transponderi on kytketty pois päältä, ja kone on jatkanut matkaa päämääräänsä "pimeänä".

On myös arvioita, joiden mukaan al-Assad olisi paennut perheineen Moskovaan jo aiemmin. Israelilaislähde kertoi Axios-lehdelle, että al-Assadin suunnitelmana oli jatkaa matkaa tukikohdastaan Moskovaan. Yhdysvaltalaislähteen mukaan hän olisi yhä matkalla sinne.

Bashar al-Assad peri vallan isältään vuosituhannen vaihteessa. Hafez al-Assad johti Syyriaa vuodesta 1971 aina kuolemaansa saakka vuonna 2000. Syyrian sisällissota alkoi vuonna 2011 leimahtaen hallituksen vastaisista mielenosoituksista Turkin tuella.

Kapinalliset julistivat al-Assadin hallinnon kaatuneeksi Syyriassa.