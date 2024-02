Tv-juontaja Tucker Carlson vahvistaa: Aikoo haastatella Putinia Moskovassa

Carlson perusteli haastatteluaikeitaan sillä, että Vladimir Putinin haastattelu on tärkeää sekä journalismin että informaation välityksen kannalta.

– Kaksi vuotta Ukrainan sotaa on muuttanut koko maailmaa, mutta valtaosa amerikkalaisista ei tiedä siitä mitään. He eivät tiedä, mitä tapahtuu täällä Venäjällä tai 600 mailin päässä Ukrainassa. Heidän kuitenkin pitäisi tietää, sillä he maksavat siitä paljon, Carlson sanoi.