Rinne sai EU-parlamentilta monta vaatimusta: Näihin visaisiin ongelmiin Suomen toivotaan puuttuvan

Ohjelman sisältö on jo tuttu: Suomi haluaa ajaa oikeusvaltioperiaatteen parempaa valvontaa, saattaa neuvottelut rahoituskehyksistä maaliin ja sopia kunnianhimoisista ilmastotavoitteista.

Keskustaoikeiston (EPP) Siegfried Muresan varoitti, että Euroopan parlamentista ei löydy tukea aluerahojen leikkaukselle. Suomi on aiemmin ollut valmis leikkaamaan niin sanotuista koheesiorahoista.

Parlamentin suurimmasta ryhmästä vaadittiin myös, että romanialaisen Laura CodrutaKövesin nimitys Euroopan uuden Syyttäjänviraston (EPPO) johtoon on saatava maaliin.

Suomen jo keväästä saakka ratkoma kiista saattaa olla nytkähtämässä eteenpäin, koska Financial Timesin mukaan Ranska on kääntynyt tukemaan Kövesiä. Ongelmana on ollut, ettei parlamentin tukema Kövesi ole saanut jäsenmailta riittävää tukea.