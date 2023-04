Elvis Presleyn eksä jakoi vanhoja kuvia edesmenneestä Lisa Marie Presleystä – oli sanojensa mukaan ensimmäinen, jolle tytär aikoinaan soitti isänsä kuolemasta

View this post on Instagram

– Hän oli kallisarvoinen pieni tyttö. Näissä kuvissa hän on 6-vuotias ja juuri menettänyt kaksi etuhammastaan. Meillä oli upea suhde monta vuotta. Hän on edelleen osa sydäntäni, Thompson kirjoitti.

Thompson ylisti kirjoituksessaan Lisa Marien tyttären Riley Keough’n tähdittämää Amazon Primen sarjaa nimeltään Daisy Jones and the Six. Hänen mielestään Keough’n kasvojen ilmeet muistuttavat kovasti hänen äitinsä ilmeitä.