Rikkooko Tyynellämerellä vahvistuva El Niño taas lämpöennätyksiä? Asiantuntijalta synkkä arvio

Viimeisen kolmen vuoden ajan vallinnut sääilmiö La Niña on vaihtunut El Niño -ilmiöön, kertoi Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) tiistaina.

Ilmastonmuutos vahvistaa ilmiön vaikutuksia

Varsin todennäköistä on, että lähivuosina tullaan rikkomaan kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä.

– On vaikea sanoa, onko se tänä vai ensi vuonna, sanoi WMO:n alueellisen ilmastoennustepalvelun päällikkö Wilfran Moufouma Okia tiistaina.

– Sen tiedämme, että seuraavien viiden vuoden aikana meillä on todennäköisesti yksi kaikkien aikojen lämpimimmistä vuosista.

Luonnollisen ilmiön ohella ilmastonmuutos on nostanut maapallon keskilämpötilaa ja lisännyt sään ääri-ilmiöitä. Esimerkiksi tänä kesänä on nähty ennennäkemättömiä helleaaltoja eri puolilla maailmaa.

Lämpötilaennätysten lisäksi näköpiirissä on, että seuraavien vuosien aikana rikotaan ainakin tilapäisesti Pariisin ilmastosopimuksessa mainittu kriittinen 1,5 asteen raja.

– Emme ennusta, että se tultaisiin rikkomaan pysyvästi, mutta tilapäisesti se on mahdollista rikkoa. Ja tietysti se on indikaatio siitä, että me olemme kolkuttelemassa Pariisin sopimuksen alarajaa, toteaa Taalas.