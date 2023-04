Pelicansin ylivoima on ollut umpisurkeaa – asiantuntija kertoo miksi

– Maalieduspelaaja on ylivoimaisesti isoin puute verrattuna Tapparaan. Se sitoisi vastustajia ja tekisi tilaa mulle, Sihvonen analysoi.

Aikaisemmin kaudella Pelicans on heiluttanut verkkoa ylivoimalla hyvällä prosentilla, mutta tamperelaiset ovat kyenneet nollaamaan vastustajan finaaleissa todella tehokkaasti.

– Yksi asia on se, että Tappara on loistava alivoimalla. Sitten se on scoutannut äärimmäisen tarkasti Pelicansin ylivoiman jo kiekon hakua myöten, ja heikentää siten ylivoimaa, Sihvonen perkaa.