Rikard Grönborg teki heti kovan tempun SM-liigassa – Suomessa yksi asia on vakuuttanut hänet toden teolla

Ennen Tapparaan tuloa Grönborg ehti vaikuttaa muun muassa Sveitsissä sekä Ruotsin A-maajoukkueessa. Tulosta tuli, sillä Tre Kronor voitti Grönborgin pestin aikana kaksi maailmanmestaruutta.

Kovasta taustasta huolimatta moni koki, että Tappara teki hurjan liikkeen. Se kun lähti pitkän jatkumon jälkeen täysin eri tielle.

Tappara oli ollut yli kymmenen vuoden ajan joko Jukka Rautakorven tai Jussi Tapolan komennon alla. He pitivät yllä tapparalaista kulttuuria. Oli tietty tapa toimia.

Grönborgin tulon yhteydessä puhuttiin muutoksesta. SM-liigaan saatiin pitkän tauon jälkeen ulkomaalainen päävalmentaja, jonka alaisuudessa Tappara lähti heti ensimmäisissä otteluissa pelaamaan hyvin lennokasta ja aggressiivista jääkiekkoa.

Sen sijaan, että Tappara olisi nojannut träppiin, nyt porkkanapöksyt painovat menemään tuhatta ja sataa.

Näkyikö muutos tulostaululla?

No… ei.

Tiistaina varmistui se, että Tappara voitti kolmannen kerran peräkkäin SM-liigan runkosarjan.

– Kyllähän tuo kärkipaikka jostain kertoo, varsinkin 60 pelin jälkeen. Olemme saaneet tulosta irti, Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg toteaa MTV Urheilulle.

Vakuuttavia merkkejä

Tappara aloitti runkosarjan räväkästi. Maaleja ropisi ja tulosta tuli. Tämän myötä Tappara kiilasi jo heti ensihetkillä runkosarjan kärkipaikoille.

– Olen tykännyt siitä, miten joukkue on kehittynyt ja miten sen luonne on tullut esille. Välillä on koettu vaikeampia pätkiä, mutta sama on koskenut kaikkia muitakin. Olemme pelanneet hyvin tasaisesti ja se on näkynyt tulostaululla, Grönborg ynnäilee.

55-vuotias Grönborg teki Suomessa heti kovan tempun, kun hän luotsasi ensimmäisellä yrityksellään joukkueensa runkosarjan ykköseksi. Vieläpä hyvin uudenlaisen ympäristön keskellä.

Grönborg myöntää, että hän jopa hienokseltaan yllättyi siitä, millaista Liigan arki on ollut.

– Ei tarvitse kuin miettiä sitä, että kuinka ammattimainen sarja tämä on. Tai millaisia valmentajia ja pelaajia täällä pelaa. Joukkueet valmistautuvat peleihin erittäin hyvin ja kiekkokulttuuri on aivan mainio. Toki, tuon suhteen osasin jo etukäteen odottaa jotain. Moni juttu on täyttänyt odotukseni ja jopa ylittäneet ne, Grönborg myöntää.

Grönborg on ollut kiekkohurmoksen keskellä. Tapparan kotipelien yleisökeskiarvo oli peräti 8 494 katsojaa, mikä on seuran uusi ennätys.

Jos jokin asia on erityisesti säväyttänyt ruotsalaisvalmentajaa, se on se, kuinka intohimoisesti ihmiset suhtautuvat jääkiekkoon niin Suomessa kuin Tampereella.

– Olen saanut olla upean ympäristön keskellä. Uusi areena, jossa on aivan mahtavia faneja. Meidän yleisökeskiarvomme on ihan kärkipäätä koko Euroopassa. Ilveksellä on ollut hyvin samankaltaisia lukemia (keskiarvo 8 126). Tampere on selkeästi tietynlainen keskipiste suomalaisessa jääkiekkoilussa. Nuo lukemat kertovat paljon siitä intohimosta, miten ihmiset elävät kiekon tahtiin. Olen ollut tuosta todella vakuuttunut, Grönborg hehkuttaa, jatkaen perään:

– Kaupunki on ollut aivan mahtava ja kaikki tuo kiekkoiluun liittyvä on ollut siinä vielä päällä. Mahtavaa aikaa, ruotsalaisvalmentaja fiilistelee.

Odotellaan

Vaikka Tappara voitti runkosarjan, siihen kohdistuu edelleen epäilyksiä. Tappara kun ei vaikuta olevan aivan sellainen kone, mitä se oli vielä esimerkiksi viime ja toissa keväänä.

Silti. Jos katsoo esimerkiksi alkuvuoden sarjataulukkoa, Tappara oli siinä toinen heti Pelicansin jälkeen.

– Meillä oli varsin kova ohjelma tuossa parin viimeisen viikon aikana. Seitsemän päivän sisään neljä peliä ja niin edelleen. Voitimme niistä kolme, mikä on ainakin minusta ihan hyvä tulos. Mutta totta kai rima on nyt korkeammalla, Grönborg miettii.

– Nyt alkaa ikään kuin uusi kausi. Matka on ollut tähän mennessä hauska, mutta nyt kaikki se työ, mitä olemme tehneet, mitataan seuraavassa vaiheessa.

Tapparan puolivälierävastustaja on joko Lukko, TPS tai Sport.

– Keräämme energiaa ja katselemme samalla, että kuka vastaan tulee. Se on varmaa, että haastetta riittää, mutta olemme valmiita mittelemään. Tätä vaihetta on odotettu pitkään. Pitää varmistaa se, että valmistaudumme tulevaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja että kaikki tehty työ palkitaan pudotuspeleissä, Grönborg sanoo tulevasta.