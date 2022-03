Rientääkö George Clooney pelastamaan Englannin kriisiseuran?

Derbyltä vähennettiin jo ennen kauden alkua Mestaruussarjassa 21 pistettä talousongelmien takia. Wayne Rooney on saanut kuitenkin joukkueensa nostettua taisteluun sarjapaikan säilyttämisestä. Tällä hetkellä Derby on sarjataulukossa viimeisenä, mutta sarjapaikan säilyminen on vielä mahdollinen.