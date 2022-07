MTV Uutisten tiedot: Ratkaisu Uniper-kiistaan perjantaina

Mediayhtiö Bloomberg kertoi aamulla omiin nimettömiin lähteisiinsä perustuen, että Saksan valtio olisi valmis ottamaan Uniperista 30 prosentin osuuden. Bloombergin mukaan samalla ollaan myös sopimassa viiden miljardin euron suuruisesta tukipaketista Uniperille. Uniperin omaisuuden arvo on noin 10 miljardia euroa, mutta sen osakkeen arvon romahdettua, nykyinen pörssiarvo on pudonnut reilusti alle neljään miljardiin euroon. Fortum maksoi Uniperin enemmistöosuudesta yli 7 miljardia euroa ja tuki sitä tänä keväänä 8 miljardin euron suuruisella konsernilainalla ja takauksilla.

Saksalaisen Handelsblatt-lehden lähteiden mukaan Saksa voi vaatia Fortumilta jopa viisi miljardia euroa Uniperin mahdollisesta pilkkomisesta tai osallistumisesta jatkossa yhtiön tappioiden kattamiseen. Yksi yhä esillä olevista vaihtoehdoista on Fortumin ehdotus siirtää Uniperin Saksassa olevat kaasu- ja kivihiilitoiminnot Saksan liittovaltion omistukseen.

Uniperin ongelmat liittyvät nimenomaan kaasuun. Yhtiö saa Gazpromin toimittamaa kaasua alle puolet sovitusta. Käynnissä oleva huoltokatko on katkaissut kaasutoimitukset kokonaan. Uniper on täyttänyt kaasuvajetta ostamalla kaasua eri puolilta maailmaa jopa kymmenen kertaa kalliimmalla kuin mitä yhtiö maksaa venäläiskaasusta. Toistaiseksi Uniper on joutunut myymään kaasua vanhoilla sopimushinnoilla ja tehnyt jopa kymmenien miljoonien tappiota päivittäin.