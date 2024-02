Puolustusministerin lipsautus aiheutti selvästi isomman eropiikin reservistä kuin Ukrainan sodan alku

Reservistä siviilipalvelukseen siirtyminen on kasvanut merkittävästi sen jälkeen, kun puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi etsivänsä oikeudellisia keinoja, jotta Puolustusvoimien reservistä ei pystyisi eroamaan.

Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen Siviilipalveluskeskuksesta kertoo STT:lle, että reservistä tehtiin perjantaina 293 hakemusta täydennyspalvelukseen eli siviilipalvelusvelvolliseksi. Hän arvioi, että lukumäärä on historian suurin yhden päivän osalta. – Silloin kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan muistelen, että päiväkohtainen hakemusmäärä oli vähän yli 200, sanoo Reijonen STT:lle. Täydennyspalveluksen kautta siirrytään samaan rekisteriin siviilipalveluksen suorittaneiden henkilöiden kanssa. Lauantaina hakemuksia oli tullut iltapäivällä puoli kahteen mennessä 46. Hakemuksia tuli myös jo torstain aikana. Tammikuussa hakemuksia tuli 255. Viime vuonna Puolustusvoimien reservistä erosi noin 1 650 henkilöä.

Lievensi kantaansa jo

Häkkänen esitti näkemyksensä reservistä eroamisen estämisestä torstaina Kyrönmaa-lehden haastattelussa. Perjantaina hän loivensi kantaansa ja sanoi STT:lle, ettei ole tehnyt varsinaista avausta asiasta. Häkkäsen mukaan reservistä eroaminen on sen sijaan yksittäinen pieni asia, joka on vaivannut häntä.



– Tämä asia ei ole puolustuspolitiikkani prioriteettien kärjessä. Päinvastoin se on yksittäinen pieni päätäni vaivaava epäkohta, josta saatan jossain vaiheessa pohtia, mitä sille tehdään, Häkkänen sanoi perjantaina.