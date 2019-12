Linnan juhlien budjetti on tänä vuonna 220 000 euroa – katso etukäteen, mitä kaikkea tämänvuotiseen juhlahumuun on odotettavissa

Presidentin mielestä huolestuttavinta keskustelukulttuurissa on loukkaava tapa hyökätä yksilöä vastaan. Yksi ratkaisu tähän voisi Niinistön mukaan olla yhteisön "omien ohjaaminen", minkä hän on nostanut esille aiemminkin.

– Me kuulumme moniin eri yhteisöihin. Niissä on tapana ojentaa. Omiensa ohjaaminen on erityisen tärkeää niille, joita seurataan, Niinistö sanoi viime viikolla Presidentinlinnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.