René Fasel kommentoi Donald Trumpia Venäjällä – "On selvää"

Kansainvälisen jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja René Fasel otti kantaa Donald Trumpin puheisiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut toistuvasti haaveesta liittää Kanada Yhdysvaltoihin. Hän toisti viestin torstaina ennen kuin Yhdysvallat kohtasi Kanadan jääkiekon 4 Nations Face-Off -turnauksen loppuottelussa Bostonissa.

– Aion soittaa suurelle Yhdysvaltojen kiekkomaajoukkueelle tänä aamuna ja kannustaa heidät voittoon Kanadasta, josta huomattavasti alhaisemman verotuksen ja paljon vahvemman turvallisuuden kera tulee jonain päivänä, ehkä pian, rakastettu ja erittäin tärkeä 51. osavaltiomme, Trump kirjoitti Truth Social -sivustolla.

Venäjän kansalaisuudenkin saanut sveitsiläislähtöinen René Fasel oli puhumassa Venäjän kansainvälisessä olympiayliopistossa Sotshissa. Kansainvälistä jääkiekkoliittoa IIHF:ää vuosina 1994–2021 johtanut Fasel ilmaisi uutistoimisto Tassin mukaan mielipiteenään, että Trumpin Kanadaa koskevat kommentit luovat jännitteitä mutta eivät jaa urheilufaneja.

– Tiedämme, että herra Trump on antanut useita lausuntoja, joihin kuuluu Kanadan liittyminen Yhdysvaltoihin. On selvää, että tämä luo jännitteitä. Sitten näiden kahden maan fanit kohtaavat, he hurraavat, Kanada voittaa ja kaikesta tästä keskustellaan, Fasel sanoi.

Hän esitti toiveen myös Venäjän paluusta kansainväliseen jääkiekkoon. Fasel sivusi sitä, että venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat ovat saaneet mahdollisuuden osallistua ensi vuoden talviolympialaisiin Italiassa.

– Puhuttaessa olympialaisista toivon, että venäläiset urheilijat voivat osallistua niihin. ISU on jo tehnyt erinomaisen päätöksen. Toivon, että IIHF tekee oikein valinnan. Politiikka on valitettavasti vallannut urheilun viime vuosina, Fasel kommentoi.

Trump esillä

Donald Trump julistaa suurisuisia näkemyksiään.

Kanada päihitti Yhdysvallat 4 Nations Face-Offin loppuottelussa jatkoajalla 3–2. USA oli aiemmin lyönyt Kanadan lohko-ottelussa 3–1.

Trump oli finaalin yhteydessä näkyvästi esillä. Pelin jälkeen Kanadan pääministeri Justin Trudeau kuittasi miehelle.

– Ette voi viedä maatamme – ettekä voi viedä peliämme, Trudeau kirjoitti X:ssä.

Kansallislaulun esittänyt Chantal Kreviazuk puolestaan muutti Kanadan hymnin sanoja välittääkseen Trumpille viestin osavaltiopuheista.

Fasel osallistuu Venäjän kansainvälisessä olympiayliopistossa Sotshissa tänä viikonloppuna kansainväliseen konferenssiin, jossa on Tassin mukaan asiantuntijoita Venäjältä, Sveitsistä, Armeniasta, Valko-Venäjältä, Isosta-Britanniasta, Kiinasta, Ranskasta ja Etelä-Afrikasta.