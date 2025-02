Donald Trumpia iskettiin tylysti Kanadan voittohuumassa

Kanada vei 4 Nations -mestaruuden jatkoerässä Yhdysvaltojen nenän edestä. Kanadan pääministeri välitti voitonhuumassa happaman viestin USA:n presidentille Donald Trumpille.

USA:n ja Kanadan poliittiset välit ovat olleet viime aikoina kireänä. Poliittisen latauksen on koettu valuneen myös 4 Nations -kaukaloon. Trump on puhunut Kanadan liittämisestä Yhdysvaltain osavaltioksi. Presidentti on myös uhkaillut Kanadaa tulleilla.

Connor McDavid nousi Kanadan sankariksi loppuottelun jatkoajalla, kun hän mätti 3–2-maalin. Finaalin jälkeen maan pääministeri Justin Trudeau pääsi kuittaamaan Trumpille.

– Ette voi viedä maatamme – ettekä voi viedä peliämme, Trudeau julkaisi X:ssä.

Kanada on jääkiekon synnyinmaa. Se jatkoi suurturnausten voittoputkeaan. Vaahterapaidat ovat voittaneet nyt neljä edellistä tapahtumaa, kun askissa ovat olleet parhaat pelaajat.

Donald Trumpin toimintaan otettiin kantaa myös ennen ottelua. Kansallislaulun esittänyt Chantal Kreviazuk muutti Kanadan hymnin sanoja välittääkseen Trumpille viestin osavaltiopuheista.

