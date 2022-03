Kotoisa-rakennusurakoitsija paljastaa suomalaisten pahimmat remonttimokat

– Itse pidän haasteista, vaikka kyllä pelkässä maalaamisessakin on oma viehätyksensä. Unelmakohde kuitenkin on sellainen, jossa asiat tehdään perusteellisesti. Paras hetki on se, kun asukkaat eivät tunnista kohdetta omakseen. Silloin tietää, että olemme tehneet ison muutoksen ja onnistuttu siinä, Carlsson nauraa.