Remontin sopivasta ajoituksesta hyötyy myös lompakko – näistä syistä vuodenvaihde on oiva aika: "Kyse on erittäin suuresta summasta"

Kotitalousvähennyksen maksimi henkilöä kohden on 2 250 euroa tänä vuonna, kuten se oli myös viime vuonna. Taloturva kertoo, että oman kodin remontista on mahdollista saada isompikin vähennys. Asia on ajankohtainen vuodenvaihteen aikaan.

– Koska maksimimäärä 2 250 euroa on henkilöä kohden, pariskunta voi saada kotitalousvähennystä tuplasti, enintään 4 500 euroa vuodessa. Tämä on yleisin tapa saada samaan talouteen runsaasti enemmän vähennyksiä. Mutta on olemassa toinenkin tapa, jonka avulla kotitalousvähennyksen voi tuplata vielä kertaalleen, eli saada päätä huimaava 9 000 euron vähennys, kerrotaan blogissa.

Blogissa muistutetaan, että kotitalousvähennys myönnetään niiltä kalenterivuosilta, joilta on maksanut yrityksen laskun.

– Jos siis jokin isompi urakka ajoittuu vuodenvaihteeseen ja se laskutetaan kahdessa eri osassa niin, että ensimmäinen osa jää vuoden 2020 puolelle ja toinen maksetaan vuonna 2021, voit käyttää samaan urakkaan kahden eri vuoden kotitalousvähennykset. Näin yksi henkilö voi saada enintään 4 500 euroa vähennyksiä ja pariskunta taas voi säästää jopa 9 000 euroa. Kyse on siis erittäin suuresta summasta.

Työtä oltava kahtena vuonna

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Tero Määttä kertoo Talouselämälle, että pariskunnan on mahdollista saada yhteensä 9 000 euron vähennykset, jos oman kodin remontti ulottuu vuodenvaihteen yli.

– Vuositasolla enimmäismäärät ovat ne 2 250 euroa per henkilö ja pariskunnilla 4 500 euroa. Jos on isompi remontti, joka menee vuodenvaihteen yli, kotitalousvähennyksen saa sen mukaan mitä kuluja on maksettu kumpanakin vuonna, Määttä sanoo.

Laskutuksen jakaminen kahdelle vuodelle on Määtän mukaan hyväksyttävää. On kuitenkin oleellista, että työ ajoittuu silloin molemmille vuosille.

Määtän mukaan ei ole kuitenkaan hyväksyttävää, että vähennystä hankittaisiin laskuttamalla puolet kesällä 2020 tehdystä työstä tammikuussa 2021.

Kotitalousvähennystä voi saada esimerkiksi kotiin ostetuista remonttitöistä, kotitaloustöistä tai lastenhoidosta. Vähennystä saa myös töistä vapaa-ajan asunnolla.

Kun maksaa työstä yritykselle, saa vähentää 40 prosenttia vähennykseen oikeuttavan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Yhden henkilön maksimivähennyksen saa siten, kun yritykselle maksetussa laskussa on työn osuutta 5 875 euroa. Omavastuu on 100 euroa vuodessa.