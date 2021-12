Rekkaturma Luumäellä: Biodieseliä on valunut maastoon useita kuutioita – osuma toiseen rekkaan jäi kiinni vain kahdesta metristä

Turma on sattunut valtatiellä 26 Kurvilantiellä noin yhdenksän kilometrin päässä Taavetista. Tie on pelastuslaitoksen arvion mukaan kokonaan poikki useita tunteja.

– Rekka on poikittain siellä tiellä ja säiliö on ojassa. Säiliö on törmännyt turmassa myös kaiteen pylväisiin ja ne ovat lävistäneet säiliön useasta kohdasta. Säiliö on myös saattanut pyörähtää turmassa ympäri, kertoo päivystävä palomestari Toni Jaako.