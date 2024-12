Red Bull vahvisti Max Verstappenin uuden tallitoverin – "Pelottava tehtävä"

22-vuotias uusiseelantilaiskuljettaja Liam Lawson hyppää F1-talli Red Bullin kisakuljettajaksi kaudeksi 2025.

Lawson korvaa tehtävässä Sergio Perezin, joka sai lähtöpassit menestystallin ohjaksista keskiviikkona. Perezin sopimus olisi kattanut vielä kaksi seuraavaa kautta.

– Tämä on ollut elinikäinen unelmani. Olen halunnut tätä ja tehnyt töitä tämän eteen 8-vuotiaasta lähtien. Haluan kiittää Christiania (Horner) ja Helmutia (Marko) ja koko Red Bullia siitä, että he uskovat minuun ja antoivat minulle tämän mahdollisuuden, Lawson toteaa tallin tiedotteessa.

– Hän on osoittanut pystyvänsä ajamaan hyviä tuloksia ja olevansa aito kilpa-ajaja, joka ei pelkää ajaa parhaita vastaan. Maxin, joka on epäilemättä yksi F1-historian parhaita kuljettajia, rinnalla ajaminen on pelottava tehtävä, mutta olen varma, että Liam pystyy vastaamaan tuohon haasteeseen, tallipomo Christian Horner kehuu.

Tuleva kausi on Lawsonille ensimmäinen, jonka hän saa aloittaa heti kauden alusta. Kahdella edelliskaudella Lawson on ajanut yhteensä 11 osakilpailua.

Kaudella 2023 Lawson stunttasi loukkaantunutta Daniel Ricciardoa RB-tallissa viiden osakilpailun ajan. Hiljattain päättyneellä kaudella Lawson puolestaan korvasi syyskuussa potkut saaneen Ricciardon.

Lawson muodostaa Red Bullin kuljettajakaksikon yhdessä nelinkertaisen maailmanmestarin Verstappenin kanssa.

Red Bull sijoittui päättyneellä kaudella valmistajien MM-taulukossa vasta kolmanneksi, vaikka Verstappen voitti kuljettajien maailmanmestaruuden.