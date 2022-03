Red Bull -pomo nimesi avauskisan päävastustajan – "He ovat näyttäneet todella vaikuttavilta"

– Minusta Ferrari on todella nopea. Tänään (perjantaina) näki, että Charles Leclerc ja Carlos Sainz olivat nopeita. Aina kun he ovat olleet radalla, he ovat näyttäneet todella vaikuttavilta. Uskon, että Ferrari on auto, joka pitää lyödä (pärjätäkseen), Horner pohtii.