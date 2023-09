Lewis Hamilton esitti teorian Red Bullin surkeudelle – "Luulen, että kyse on siitä"

Singaporen kisaviikonloppu erosi kauden aiemmista viikonlopuista merkittävästi, sillä koko kautta hallinnut Red Bull oli perjantaista lähtien suurissa ongelmissa vauhtinsa kanssa.

Lopulta vaikeudet johtivat siihen, että sekä Max Verstappen ja Sergio Perez jäivät ulos aika-ajojen päätösosiosta. Kisavauhti oli piirun verran parempaa ja molemmat kuljettajat kampesivat itsensä pistesijoille.

Kolmanneksi Singaporessa ajanut Hamilton oli kisan jälkeen tyytyväinen, että voittotaistelu käytiin leveällä rintamalla Ferrarin, McLarenin ja Mercedeksen kesken.

– En oikein tiedä, miksi he (Red Bull) olivat niin kaukana vauhdillisesti. Mutta minusta on hienoa, että muut McLaren ja Ferrari etunenässä ovat nostaneet valtavasti vauhtiaan. On hienoa nähdä, että Ferrari on todellakin ottanut askeleen – se on positiivinen juttu, Hamilton toteaa Planet F1:n mukaan.

Siinä missä muut ovat jatkuvasti kehittäneet autoaan, on Red Bullin kehitystyö ollut Hamiltonin silmissä muita vähäisempää.

– Jos sitä miettii, he eivät ole juurikaan kehittyneet. McLaren toi tänne päivityspaketin ja muutkin tuovat päivityksiä, Hamilton pohtii.

Red Bull on hallinnut tätä F1-kautta mielin määrin ja Singaporen kilpailu oli vasta kauden ensimmäinen kisa, jota Red Bull -kuljettaja ei voittanut. Hamilton uskoo, että Red Bullin ylivoima on saanut tallin keskittymään jo ensi vuoteen.

– He tekevät töitä ensi vuoden autonsa kanssa. Heillä on vähemmän aikaa tuulitunnelissa, joten he luultavasti käyttävät hieman tämän vuoden aikaansa ensi vuotta ajatellen.