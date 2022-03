"Emme taistele voitosta" – Lewis Hamilton jakeli masentuneita kommentteja, Russell kauhisteli jopa Valtteri Bottaksen menoa

Hamilton vaikutti kommenttiensa perusteella heittäneen jo hanskat tiskiin Bahrainin F1-kauden avausviikonlopun osalta perjantain harjoitusten jälkeen.

Hänen tallikaverinsa George Russell sijoittui perjantain iltaharjoituksissa neljänneksi yli puoli sekuntia Red Bullin Max Verstappenin kärkiaikaa perässä. Hamiltonilla itsellään oli ongelmia avattavan takasiiven kanssa. Hän jäi tuloslistalla yhdeksänneksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mercedes on puhunut koko talvikauden isoista ongelmista autonsa kanssa. Auton pomppiva liike suorilla ajettavissa oli edelleen nähtävissä perjantain harjoituksissa. Samaa puhetta on kuultu lähes joka vuosi tässä vaiheessa, mutta sitten Mersu on tehnyt jäätävän iskun aika-ajossa.

Miksi nyt pitäisi uskoa Lewis Hamiltonin puheita?

– No, aiemmin on ollut paljon, paljon pienempiä ongelmia tähän verrattuna. Nyt ne ovat paljon isompia, eikä mikään tunnu oikein muuttavan sitä. Näyttää siltä, että ne ovat enemmän pitkän kuin lyhyen aikavälin korjauksia, Hamilton kommentoi harjoitusten jälkeen.

Ferrari pääsi alle kymmenyksen sisään Red Bullin vauhdista. Hamiltonin laskelmien mukaan erot ovat todellisia.

– Olemme kaukana kärjestä. Emme me hidastele, mitä monet tuntuvat väittävän. Se on, mitä on. Teemme töitä niin kovin kuin pystymme.

– Olen vain realistinen. Tällä hetkellä emme taistele voitosta. Jos katsoo Red Bulleja, niin ne ovat kaukana, kaukana edellä. Ferraritkin ovat jotain puolisekuntia, kuusi kymmenystä edellä meitä, Hamilton kommentoi.

Hamiltonin auto kärsi perjantaina takasiiven lisäksi myös jarrujen varsin toispuoleisesta toiminnasta. Taustalla on kuitenkin isompia ongelmia aerodynamiikan kanssa, mikä on näkynyt auton pomppivana liikkeenä suoria ajettaessa.

– Kun painoi jarrua, oikeanpuoleinen jarru toimi, ja se veti autoa oikealle. Ei se ole kuitenkaan iso ongelma, sen me pystymme korjaamaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kyse on enemmän auton balanssista ja tästä pomputuksesta, jota meillä on, sekä downforcen katoamisesta. Ongelma on autossa. Säädöistä se ei johdu, niitä koetin jo muuttaa, Hamilton perusteli.

George Russell lähes yhtä pessimistinen

Kovin paljon parempaa sanottavaa ei ollut myöskään Hamiltonin tuoreella tallikaverilla George Russellilla, vaikka tämä ylsi kaikista vastoinkäymisistä huolimatta tuloslistan neljännelle sijalle.

– Mutta se oli vain yksi kierros, Russell kommentoi nopeasti.

– Ei siitä voi lukea liikaa. Suuren bensamäärän ajat ovat ehkä vähän kuvaavampia. Siinä olimme jatkuvasti yli sekunnin hitaampia kuin vastustajamme.

Russell kertoo, ettei hänkään ole kovinkaan tyytyväinen auton tämänhetkiseen ajettavuuteen. Hän nostaa esiin, että tallilla saattaisi olla ongelmia jopa pienempien tallien, kuten Valtteri Bottaksen Alfa Romeon kanssa.