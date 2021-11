Red Bull -pomo ei lämmennyt maailmanmestarin huomautukselle: "Jos käyttäydyt kuin aasi, sanon sen sinulle"

Mitä pidemmälle F1-kausi 2021 on edennyt, sitä kovemmin Red Bull ja Mercedes ovat kamppailleet toisiaan vastaan paitsi radalla myös radan ulkopuolella. Molempien tallien suunnalta on kuultu läpi kauden monenlaisia syytöksiä vastapuolesta, ja viime viikkoina tässä on kunnostautunut varsinkin Red Bull.