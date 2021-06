Ravintoloiden rajoitukset kevenemässä Uudellamaalla – valtioneuvosto pitää ylimääräisen istunnon tänään

Ravintoloiden koronarajoitusten keventämisestä Uudellamaalla on tarkoitus päättää tänään. Asia on esillä ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa aamupäivällä kello 10.30.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi eilen, että tavoitteena on saada lievemmät rajoitukset voimaan jo tänään.

Kiihtymisvaiheessa ravintolat saavat anniskella kello 22:een asti ja olla avoinna tunnin tätä pidempään. Sisätiloissa ruokaravintoloiden asiakaspaikoista on tällöin käytössä 75 prosenttia. Anniskeluravintoloiden sisätiloihin saa ottaa puolet asiakaspaikkojen määrästä.

Päijät-Häme ja Kanta-Häme ainoat leviämisvaiheen maakunnatLeviämisvaiheessa olevan alueen anniskeluravintolat saavat olla auki aamuviidestä iltaseitsemään. Alkoholia saa anniskella kello 9–18, ja sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista.

Muut ravintolat saavat leviämisvaiheen alueella olla auki aamuviidestä iltayhdeksään. Alkoholia saa näissä ravintoloissa anniskella kello 9–20. Sisätiloissa on käytössä kolme neljäsosaa asiakaspaikoista.

Ravintoloiden sisätiloissa on voimassa karaoke- ja tanssikielto. Terasseilla saa tanssia.

Kiihtymisvaiheessa Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Keski-Pohjanmaa

Kiihtymisvaiheen alueilla kaikki ravintolat saavat olla auki aamuviidestä iltayhteentoista. Anniskelu on sallittu kello 9–22. Anniskeluravintoloiden sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa asiakaspaikoista on käytössä kolme neljäsosaa.