Raumalaisen Harrin kyyneleet kertovat kaiken Huuhkajien saavutuksesta: Olen odottanut tätä 50 vuotta!

Yksi Huuhkajien saavutusta juhliva fani on raumalainen Harri Virtanen, joka kertoi ääni väristen MTV Uutiset Liven haastattelussa odottaneensa tätä hetkeä 50 vuotta.

– Tunnelma on täällä aivan mahtava. On ääntä, huutoa ja taputusta. Tämä on merkittävä hetki, sanoi Virtanen pyyhkiessään kyyneliä poskeltaan.