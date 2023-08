Rauhannobelisti MTV:lle: Ukraina tarvitsee tehokkaampia aseita nopeammin ja enemmän

Matviychuk on tyytymätön. Kuten Ukrainan sodanjohto, haluaa hänkin lännestä tehokkaampia aseita nopeammin ja enemmän.

Nobelisti ajaa rauhaa, joka tulee hänen mukaansa sillä, että Ukraina voittaa Venäjän nopeasti – ei vain sinnittelemällä henkihieverissä kestosodassa. – Käytännössä on selvä ero sillä, että autetaan Ukrainaa olemaan romahtamatta ja sillä, että autetaan Ukrainaa voittamaan nopeasti. Se tarkoittaa uusia asetyyppejä, nopeampaa päätöksentekoa ja raskaampia pakotteita. Ihmisoikeusasianajaja ansioitunut Matviychuk näkee, etteivät Ukrainan nykyiset, ja tulevaisuudessa tehokkaammatkaan iskut Venäjälle, aiheuta ongelmia. – Kansainvälinen humanitaarinen oikeus ei estä sitä, että Ukraina voi puolustautua Venäjän maaperällä, mutta se velvoittaa Ukrainaa suunnittelemaan operaationsa niin, että siviiliuhrit ovat mahdollisimman vähäisiä.

Matviichukin organisaatiolle on partnereineen tähän mennessä kertynyt todistusaineistoa noin 48 000 sotarikoksesta sitten Venäjän viimevuotisen hyökkäyksen. Matviychuk on valittettavan varma siitä, että rikosten määrä nousee rajusti, kunhan Ukraina taistelee alueitaan takaisin ja tutkimukset etenevät.



– Me jatkamme yhä tutkimuksia Kiovan alueella, jolla venäläiset olivat vain joitakin viikkoja. Kysynkin itseltäni minkälainen helvetti meitä odottaa alueilla, joita venäläiset ovat miehittäneet jo yhdeksän vuotta.