Rattijuoppo yritti vaarallisesti välttää käryn Kuopiossa.
Poliisi joutui vaaralliseen tilanteeseen tarkastaessaan autoilijoiden ajokuntoa Kuopion keskustassa. Poliisi oli lauantaina aamulla tehnyt rattijuopumusvalvontaa Kuopion keskustan tuntumassa, kun tarkastukseen saapunut kuljettaja ei noudattanutkaan pysähtymiskäskyä vaan päättikin kaasuttaa läpi ratsiasta.
Poliisi lähti jahtaamaan karkuun pyrkinyttä kuskia. Lyhyen takaa-ajon päätteeksi poliisi sai kuljettajan kiinni Männistössä sijaitsevan kerrostalon pihasta.
Onnekkaasti kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
Poliisi epäilee pakoon yrittänyttä kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
