Espoon telinetaitureiden nuorimmat trampoliinivoimistelun harrastajat ovat nelivuotiaita.
Trampoliinivoimistelua voivat harrastaa kaikenikäiset.
Lajissa opitaan kehonhallintaa ja kasvatetaan kuntoa, mutta Espoon telinetaitureiden 4–6-vuotiaiden harrastajien mielestä trampoliinivoimistelussa viehättää aivan muut asiat.
– Minun mielestä ainakin on tramppa itsessään, Sointu, 6, toteaa.
Kiiralle, 5, tärkeää on kaverit.
– No, kun saa uusia ystäviä ja saa hyppiä niiden kanssa, Kiira kertoo MTV Uutisille.