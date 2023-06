Ratkaiseva muutos mullisti suomalaissensaation uran – valmentaja hangoitteli vastaan: ”En ostanut sitä heti”

Määttänen on noussut hämmentävän nopeasti 800 metrin matkalla kansainväliselle tasolle. Kun laji vaihtui kierroksesta tuplasti pidempään matkaan kaksi vuotta sitten, antoivat ensimmäiset juoksut jo osviittaa piilevästä potentiaalista. Viime vuoden parhaaksi jalostui huippuaika 2.01,14, mikä nosti Määttäsen Suomen kaikkien aikojen tilastossa peräti kolmanneksi.

Muutos todellakin kannatti. Sara Lappalaisen Suomen ennätys 1.59,41 on enää reilun puolen sekunnin päässä, ja Määttänen on noussut tasolle, jossa voidaan puhua realistisesti jopa MM-finaalipaikasta.

– Pieniä onnistumisia ja vahinkojakin on matkalle sattunut, että kaikki on mennyt niin hyvin, Määttänen sanailee iloisena.

"Vielä lohkeaa"

Palaset ovat loksahtaneet paikalleen poikkeuksellisen hyvin ja Määttäsen kehitys on ollut jopa tavattoman nopeaa viimeisen kahden vuoden aikana. Slovenialainen puoliso Jan Petrac otti valmennusvastuun juuri kaksi vuotta sitten, ja tulosta alkoi heti syntyä. Viimeisten kahden vuoden kehityksen perusteella voisi kuvitella, että Petrac on lajinvaihdon takana, mutta asia on täysin päinvastainen.