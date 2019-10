Rasmus näki somessa ilmoituksen harhailevasta kissanpennusta: Seurasi pitkä metsästys pimeässä yössä ja hellyttävä loppu: "Ei maukunut yhtään"

– Itseltäni löytyy kotoa 2-vuotias kissa ja nyt kun ulkona on jo kylmä, tuli sellainen olo, että pieni kissanpentu on yksin ulkona kylmyydessä, niin nyt on kyllä pakko lähteä etsimään sitä ja saada se kiinni lämpöiseen. Päätös lähdöstä oli helppo tehdä, se tuli melkein automaattisesti ja lähdin saman tien metsästämään pentua.