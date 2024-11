Rasistisia viestejä lähetetty ympäri Yhdysvaltoja vaalien jälkeen: "Sinut on valittu plantaasille"

Yhdysvalloissa mustille ihmisille ympäri maata on lähetetty presidentinvaalien jälkeisinä päivinä rasistisia tekstiviestejä, kertoo muun muassa CNN .

Tuntemattomista numeroista tulleissa viesteissä ihmisiä on puhuteltu nimeltä. Viestejä on lähetetty myös lapsille ja yliopisto-opiskelijoille.

Useissa viesteissä on sanottu, että viestin saaja on valittu poimimaan puuvillaa lähimmälle plantaasille. Joidenkin viestien allekirjoittajana on lukenut (Yhdysvaltain vastavalitun presidentin Donald) "Trumpin kannattaja".