Oleskeluluvalla opiskelevat takovat enemmän opintosuorituksia ja valmistuvat nopeammin kuin muut korkeakouluopiskelijat.

Suomeen saapuneet ensimmäisellä oleskeluluvallaan opiskelevat ovat aiempaa varttuneempia. Lisäksi he tuovat aiempaa useammin perhettä mukanaan, käy ilmi tuoreesta Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) raportista.

Oleskeluluvan opiskelua varten saaneista noin kolmasosa on täyttänyt 30 vuotta. Ennen 2020-lukua 30 vuotta täyttäneiden osuus oli enimmilläänkin alle kuudesosa.

Perhettä mukanaan tuovien osuus on kasvanut vielä enemmän. Nyt noin kolmasosa oleskeluluvalla opiskelevista tuo mukanaan perheenjäsenen, kun aiemmin perhettä mukanaan tuovien osuus oli noin viisi prosenttia.

– Lisäksi keskimääräinen perheenjäsenten lukumäärä perhettä mukanaan tuovaa kohti on kasvanut, kerrotaan raportin tiedotteessa.

Vuonna 2023 korkeakouluopintoja varten ensimmäisen oleskeluluvan saaneita oli noin 8 000. Raportin mukaan vuoden sisällä oleskeluluvan saamisesta noin 4 500 heidän perheenjäsentään oli saanut perheperusteisen oleskeluluvan.

Tahkoavat enemmän opintopisteitä

Raportin mukaan opiskeluperusteisella oleskeluluvalla korkeakouluissa opiskelevat tahkoavat enemmän opintopisteitä kuin muut korkeakouluopiskelijat. Oleskeluluvalla opiskelevat myös valmistuvat nopeammin.

Oleskeluluvalla opiskelevien opintopistekertymän mediaani oli noin 64 opintopistettä, kun muiden opiskelijoiden mediaani oli noin 54 opintopistettä. Tavoiteaikataulussa valmistuakseen korkeakouluopiskelija tarvitsee vuodessa noin 60 opintopistettä.

– Erot iässä, sukupuolessa, meneillään olevassa opiskeluvuodessa tai suoritettavassa tutkinnossa eivät juurikaan selitä opiskeluperusteisten oleskeluluvallisten korkeampaa opintopistemäärää, sanoo tutkija Max Toikka VATT Datahuoneesta tiedotteessa.

Raportin mukaan vielä ennen lukuvuotta 2018–2019 oleskeluluvallisten ja muiden opiskelijoiden opintopistekertymien mediaani oli suunnilleen sama.

Raportti käsittelee EU:n ja Eta-maiden ulkopuolisista maista suuntautuvan opiskeluperusteisen maahanmuuton viimeaikaista kehitystä.