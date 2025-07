Fanit huolestuivat Axl Rosen muuttuneesta äänestä – Guns N’ Roses esiintyy Tampereella

Guns N’ Roses -yhtyeen nokkamiehen Axl Rosen muuttunut ääni sai fanit huolestumaan.

Ikoninen rockyhtye Guns N' Roses esiintyy maanantaina 7. heinäkuuta Ratinan stadionilla Tampereella.

Fanit ovat laittaneet merkille bändin keulakuvan Axl Rosen, 63, muuttuneen äänen. Yhtye on ollut tunnettu Rosen omaleimaisen korkeasta äänestä, mutta nyt vaikuttaa, ettei hänen äänensä enää tunnu kykenevän 1980-luvun huikeisiin korkeuksiin.

Tiktok-videoklippi Guns n' Rosesin äskettäisestä esityksestä Thaimaan Bangkokissa paljastaa äänenmuutoksen. Fanit ovat huomanneet, että Rosen ääni kuulostaa selvästi erilaiselta kuin aiemmin.

– On pelottavaa, koska alun ”tiedätte, missä helvetissä olette” -lauseessa voit kuulla Axlin vanhan äänen, yksi kirjoittaa havainnostaan.

– Kävin heidän keikallaan muutama viikko sitten. Axlin ääni oli aluksi hyvä, mutta sitten se oli alamäkeä, toinen kertoo.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Hän pystyy edelleen käyttämään ”vanhaa” ääntään, hän vain valitsee, ettei tee niin, koska se on liian rasittavaa hänen kurkulleen, eräs fani arvelee.

– Hetken kuulin vanhan Axlin ja innostuin…vain pilkahdus siitä, mitä ennen oli, toinen harmittelee.

– Tuskallista, eräs kirjoittaa.

Ratinassa bändin lämmittelijänä esiintyy Public Enemy.

Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things -kiertue käsittää kaikkiaan 24 keikkaa ympäri Eurooppaa ja Lähi-itää. Kiertue päättyy 31. heinäkuuta Wackeniin, Saksaan.

Guns N’ Roses on yksi maailman striimatuimmista rock-yhtyeistä ja sillä on keskimäärin 24 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa. Yhtyeen historiallinen Not In This Lifetime -paluukiertue vuosina 2016–2019 alkoi Coachella-festivaaleilta, jossa yhtye oli pääesiintyjänä. Kaikkiaan tämä kautta aikojen neljänneksi tuottoisin kiertue keräsi yli 5 miljoonaa konserttikävijää.