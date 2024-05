Rap-artisti Mercedes ja aviomies Janne Raninen: vauva tulossa!

Rap-artisti Mercedes , eli Linda-Maria Raninen , sekä hänen aviomiehensä Janne Raninen kertoivat 14. toukokuuta Instagramissa odottavansa perheenlisäystä. Uuden tulokkaan on määrä syntyä tänä syksynä.

– Jumala on siunannut meitä mitä suurimmalla lahjalla ja viimein tuntui oikealta jakaa ilouutinen myös teidän kanssanne. Olen aina puhunut lapsen toivomisesta ja saamisesta, en koskaan tekemisestä tai hankkimisesta, koska uuden elämän syntyminen on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Se on aina suuri ihme ja siksi olemme tästä lahjasta valtavan kiitollisia, Mercedes kirjoitti hänen ja Ranisen yhteyskuvaan.