Rantabaari-tähti Sara Gradyn säveltämää musiikkia voi kuulla Maissilapset-elokuvan jatko-osassa

Rantabaari-sarjasta tuttu näyttelijä Sara Grady (ent. Nurmi) on myös musiikillisesti taitava, sillä hän on ollut muusikko ja laulaja jo kauan ennen näyttelijänuraansa. Grady on muun muassa säveltänyt musiikkia Maissilapset-elokuvan vuonna 2020 julkaistuun jatko-osaan. Grady sävelsi musiikin jo korona-aikana, eikä ollut lainkaan varma, käytetäänkö sitä elokuvassa laisinkaan.